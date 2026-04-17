Yayıncılar, geniş kitleler tarafından izlenen dizilerdeki şiddet ve silah kullanımına yönelik sahneleri yeniden gözden geçirerek “hassas yayıncılık” anlayışını benimsemeye başladı. Bu doğrultuda senaryolarda ciddi revizyonlara gidilmesi planlanıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve toplumda derin izler bırakan trajik olaylar, medya içeriklerinin sorumluluğu konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Kahramanmaraş’ta dokuz kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı akşam bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, projelerin tamamen kaldırıldığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yalnızca yeni bir yayın politikası doğrultusunda hareket edildiği ifade ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon kanalları ve yapımcılar, özellikle genç izleyicilerin içeriklere dijital platformlar üzerinden kolayca erişebilmesini dikkate alarak daha kontrollü bir yaklaşım benimseme kararı aldı. Bu durum, dizilerdeki şiddet unsurlarının sınırlandırılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, geniş izleyici kitlesine sahip yapımlarda silahlı çatışma ve yoğun şiddet içeren sahneler daha dikkatli bir değerlendirme sürecinden geçirilecek. Senaristler ise hikâyelerini oluştururken şiddeti merkeze almak yerine daha dengeli ve duyarlı bir anlatım dili kullanmaya yönelecek.

Yayıncıların bu adımı, hem toplumsal tepkilere karşılık vermeyi hem de izleyiciler üzerindeki olası olumsuz etkileri azaltmayı amaçlıyor.