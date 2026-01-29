UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, ilk yarıdaki pasif görüntünün aksine ikinci devrede cesur ve topa hakim bir oyun oynadıklarını belirtti:

“İlk yarıda topu rakibe bıraktık ve pozisyonlar verdik. İkinci yarı ise daha cesur, önde oynayan ve topa sahip olan bir Galatasaray vardı. Topa sahip olma oranımız %58-60’lara yaklaştı. Bu seviyede, bu deplasmanda bu oran önemli ama daha fazla pozisyon üretmeliydik.”

'GALATASARAY HEP CESUR OLAN TAKIMDI'

Galatasaray’ın son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Juventus ve Atletico Madrid yer alıyor. Konuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Buruk şunları söyledi:

"Bu maça çıkmadan önce rakiplerin oynayacağı maça göre nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Bir ara 18.’ymişiz ama 20. bitirdik. Burada hangi rakibin geleceğini tam olarak bilmiyorsunuz. Bu yeni format biraz da takımlar için şans işi. Juventus da, Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık o yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki. Galatasaray takımı, hep cesur olan takımdı. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi iç sahamızda oynayacağımız ilk maçta ortaya koyarsak kiminle oynarsak oynayalım en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii bu transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da yeni liste içerisinde olması bizim için büyük bir şans olacak"