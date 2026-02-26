UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanında tur atlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

OKAN BURUK: 'MAÇ ZOR DEĞİLDİ, BİZ ZORLAŞTIRDIK'

Karşılaşmayı kendi hatalarıyla zorlaştırdıklarını belirten Buruk, “Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16’da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum.” dedi.

'RAKİBİMİZ BİR KİŞİ FAZLA OYNUYOR GİBİYDİ'

10 kişi kalan rakibe karşı oyunu koparamadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Burayı geçtik ama 11’e 10’dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi bir durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik. Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor.” ifadelerini kullandı.

'İYİ YERLEŞEMEDİK'

Yaptığı değişikliklere değinen Okan Buruk, “Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santrafor oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi.” dedi.

'DERS NİTELİĞİNDE BİR MAÇ OLDU'

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir ders olduğunu vurgulayan Buruk, “Kötüyü de gördük. Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Kendimi değerlendirmek ve oyuncuların da kendilerini değerlendirmesi adına ders niteliğinde bir maç oldu. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık.” şeklinde konuştu.

'DAHA ÖZGÜVENLE OYNAMAMIZ GEREKİYORDU'

Daha özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Buruk, “Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik.” dedi.

'OSIMHEN'E SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM'

Victor Osimhen’in performansına da değinen Buruk, “Victor Osimhen’e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim, öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.