İsrail basınında yer alan haberlere göre Hollanda’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi KLM, İsrail’e yönelik uçuşlarını geçici olarak askıya alma kararı aldı.
Yediot Ahronot gazetesinin aktardığı bilgilere göre şirket, Amsterdam-Tel Aviv hattındaki seferlerini 1 Mart’tan itibaren iptal edeceğini duyurdu.
Haberde, kararın ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin gölgesinde alındığı, şirketin İsrail uçuşlarının mevcut koşullarda “ticari ve operasyonel açıdan uygun olmadığı” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
KLM yetkilileri gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini bildirirken, şartların değişmesi halinde uçuşların yeniden başlatılabileceği ifade edildi.