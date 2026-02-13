Hayvan sahibi 6 keçisinin çalındığı ihbarında bulunurken, Jandarma ekiplerinin araştırmaları sırasında 5 tane de koyunun çalındığı belirlendi. 4 şüphelinin değişik tarihlerde çaldığı 11 küçükbaş, satıldıkları yerlerden alınarak Karacalar Mahallesinde sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sahibi E.B., ağıldaki hayvanlarının çalındığını oğlağın ölmesi üzerine fark ettiklerini, oğlağın annesi çalındığı ve ememediği için öldüğünü belirtti.

Merkez Jandarma Karakoluna gelen M.B. isimli vatandaşın 6 keçisinin çalındığını bildirmesi üzerine, JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı çalışma başlattı.

Bölgedeki 3 iş yeri ve 9 meskene ait toplam 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin 07 L 9956 plakalı araçta bulunan C.Y., M.F.B., B.E. ve Ş.D. olduğunu, çaldıkları hayvanları atıl bir tesiste saklayarak A.M.V. isimli şahsa sattıklarını belirledi.

HAYVAN SAHİBİNİN ÇALINAN KOYUNLARDAN HABERİ YOK

Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin soruşturmayı genişletmesi ve dikkati aynı şüphelilerin iki ay önce de mağdur M.B.'nin ahırından 5 koyun çalarak Sülek Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsa sattıklarını ortaya çıkardı.

Çalınan 6 keçi ve 5 koyun olmak üzere toplam 11 küçükbaş hayvan JASAT ekiplerince bulundukları yerden alınarak Karacalar Mahallesinde sahiplerine teslim edilirken, yakalanan 4 şüpheli, Merkez Jandarma Karakolundaki adli işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Hayvanlarını JASAT ekiplerinden babasıyla birlikte teslim alan M.B.'nin oğlu E.B., Jandarmanın kendilerine verdiği sözü bu kadar kısa sürede yerine getirmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Babamla birlikte bu küçük işletmemizde hayvanlardan geçimimizi sağlıyoruz. 3-4 gün önce hayvanlarımız kayboldu. Jandarmaya haber verdik. Sağolsunlar JASAT ekipleri gecelerini gündüzlerine kattılar. Bize söz verdikleri gibi ‘Bulacağız' dediler ve buldular" dedi.

Ahırlarında keçi yavrusunun ölmesi üzerine hayvanlarının eksik olduğunu fark ettiklerini belirten E.B., "Oğlak ölmese belki de hayvanlarımızın çalındığını fark etmeyecektik" dedi.