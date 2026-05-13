Babacan'ın aktardığına göre; TÜİK ve SPK'daki başkan değişiklikleri ardından gözler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) çevrildi. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görev süresinin sona ermesi ardından değişikliğe gidileceği iddia edildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, ekonomi kulislerini aktardığı bir yazı kaleme aldı. Görev değişikliklerine değinen Babacan'ın yazısı şöyle:

"Ekonomi üst yönetiminde geçtiğimiz günlerde yapılan atamalar kulislerin diğer önemli konularından biri. TÜİK ve SPK başkan değişikliğinin Şimşek açısından son derece önemli olduğu, göreve getirilen isimlerin titizlikle seçildiği anlatılıyor. Şimşek’in yakın çevresine, “Yanlış işlere bulaşmayacak, düzgün isimler” tanımlaması yaptığı anlatılanlar arasında.

Sırada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanı değişikliğinin olduğu, görev süresinin bitmesinin beklendiği konuşuluyor. Şimşek ile BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun uyumlu çalışmadıkları biliniyor. Eski Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den kalan isimlerin, geç de olsa değiştirilmesi ekonomi yönetimine iyi gelmiş."