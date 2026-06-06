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Sel sularına kapılan kişiler olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra başlayan ani sağanak kısa sürede sele dönüştü. Taşkın nedeniyle araçlar yollarda ilerleyemez hale gelirken, bazı vatandaşların akıntıya kapıldığı bildirildi. İhbarların ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hem araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de sele kapıldığı değerlendirilen kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.