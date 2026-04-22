New York borsasının açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,25 artarak 49.271,50 puana geldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 7.102,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 24.462,31 puana arttı.

Trump'ın ateşkesi uzatma kararına karşın İran ile ABD'nin müttefiki İsrail'in ateşkese uyup uymayacağına dair belirsizlik sürse de pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir gördü.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri ise 2026 yılına ilişkin kazanç beklentisini düşürmesinin ardından yüzde 4'e yakın düştü.

Analistler, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosunun yatırımcıların odağında olduğunu aktarıyor.