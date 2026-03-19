İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte paylaştığı video ile gündeme geldi. İran ile artan gerilim ve karşılıklı saldırıların gölgesinde gelen görüntüler, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Son dönemde hakkında ortaya atılan iddiaların ardından kamuoyu karşısına çıkan Netanyahu, videoda dikkat çeken ifadeler kullandı. Cebinden çıkardığı bir kartı gösteren Netanyahu, bunun bir “suikast listesi” olduğunu belirterek, listedeki isimlerin üzerini çizmenin “güzel” olduğunu söyledi.

Netanyahu’nun “Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak daha da güzel” şeklindeki sözleri, bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin mesaj olarak yorumlandı.

Görüntülerde yer alan ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Netanyahu’nun sözlerine karşılık vererek, “Ne mutlu ki adım o listede yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgede askeri hareketlilik sürüyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik hava saldırılarını artırdığı, son saldırılarda can kayıpları ve yaralanmaların yaşandığı bildirildi.

Karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte, Orta Doğu’daki gerilim üst seviyeye ulaşmış durumda.