Nesine 3. Lig’de play-off heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Birinci tur rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından dört takım rakiplerini eleyerek ikinci tur biletini aldı.

İKİNCİ TURA YÜKSELEN TAKIMLAR

Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Erciyes 38 Futbol ve Malatya Yeşilyurtspor, ilk tur engelini aşarak play-off ikinci turuna yükselen ekipler oldu.

ÇORLUSPOR AVANTAJI KORUDU

İlk maçta elde ettiği 3-2’lik avantajla sahaya çıkan Çorluspor 1947, rövanşta Bursa Yıldırımspor ile 1-1 berabere kaldı ve tur atlayan taraf oldu.

SİNOPSPOR GERİ DÖNDÜ

İlk maçı 1-0 kaybeden Küçükçekmece Sinopspor, sahasında Karalar İnşaat Etimesgutspor’u 2-0 mağlup ederek turu çevirmeyi başardı.

ERCİYES EVİNDE GÜLDÜ

İlk karşılaşması 1-1 sona eren eşleşmede Erciyes 38 Futbol, rövanşta Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor’u 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

YEŞİLYURT HATA YAPMADI

İlk maçı 3-1 kazanan Malatya Yeşilyurtspor, deplasmanda Silifke Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve avantajını koruyarak üst tura yükseldi.