Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından lider Galatasaray 7 puan farkla haftaya Samsunspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım haftaya oynanacak Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YÜKSEL YILDIRIM: 'SAĞ OLSUN GALATASARAY İŞİNİ HALLETTİ GİBİ'

Beyaz TV'ye konuşan Yüksel Yıldırım Galatasaray maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Allah'tan dün gece Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe dün gece yenmiş olsaydı, bugün bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Kuş gibi rahatladım. Üzerimdeki yük kalktı. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi.

'BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR DA GALATASARAY'I ÇOK FAZLA YENEMİYOR'

Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Ama yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı çok fazla yenemiyor."