Aldi Süd, yeniden yapılanma süreci kapsamında bilgi teknolojileri alanında kapsamlı personel azaltımına hazırlanıyor. Şirket, toplam 1250 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Kararın, şirket merkezinin bulunduğu Mülheim an der Ruhr kentinde çalışanlara yapılan çevrim içi toplantıda açıklandığı bildirildi.

İşten çıkarmaların büyük bölümünün, grubun dijital dönüşüm faaliyetlerini yürüten Aldi DX biriminde gerçekleşmesi bekleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre bu departmanda 1000’den fazla pozisyonun kaldırılması planlanıyor.

Şirket yönetimi, doğrudan fesih yerine gönüllü ayrılık modelini tercih ederek çalışanlara kıdem tazminatı ve çeşitli sosyal destek paketleri sunmayı hedefliyor.

Yapısal değişimin bir diğer gerekçesi olarak ise bazı operasyonel işlevlerin Salzburg’daki uluslararası merkeze taşınması gösteriliyor. Şirketin daha önce de Almanya’daki yaklaşık 500 pozisyonu kaldıracağı gündeme gelmişti.