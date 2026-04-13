Özmen, çocukluk yıllarında bir Türk aile tarafından büyütüldüğünü ve gerçek kimliğini kendisini yetiştiren annesinden öğrendiğini öne sürüyor. İddiasına göre, 2017 yılında Trump’ın başkan seçilmesinin ardından annesi televizyonu işaret ederek “Baban bu” dedi. Özmen, kesin sonucun ortaya çıkması için DNA testi yapılması gerektiğini savunuyor.

Son günlerde ise televizyon yorumcusu Hakan Ural hakkında yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti. Özmen, Ural’ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara tepki göstererek, “Kendi geçmişinde benzer bir kabul görmeme süreci yaşamış birinin, beni hedef almasını anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Ural’ın babası olan sanatçı Selçuk Ural ile yaşadığı geçmişe de değinen Özmen, yorumların kırıcı ve küçümseyici olduğunu savundu. Medyada yapılan değerlendirmelerin sorumluluk gerektirdiğini belirten Özmen, kişisel hayatı üzerinden yorum yapılmasına karşı çıktı.

Kendisi hakkında yapılan yorumlara bugüne kadar sessiz kaldığını ifade eden Özmen, bundan sonra gerekli gördüğü durumlarda yanıt vereceğini söyledi. Donald Trump ile iletişim kurup kurmadığına dair detayları kamuoyuyla paylaşmak zorunda olmadığını dile getiren Özmen, “Her şeyin bir zamanı ve yeri var” dedi.

Özmen ayrıca, yaşadığı sürecin istismar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyundan daha hassas bir yaklaşım beklediğini ifade etti.