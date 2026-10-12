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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, Varşova Güvenlik Forumu 2026’da ittifakın yeni “Zafer Teorisi”ni açıkladı. Rusya’nın NATO topraklarına saldırması durumunda nasıl karşılık verileceğine değinen Grynkewich, saldırının durdurulacağını ve saldırgan güçlerin etkisiz hale getirileceğini belirtti.

NATO’nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich, Varşova Güvenlik Forumu 2026’da yaptığı konuşmada ittifakın savunma stratejisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın NATO üyesi ülkelerin topraklarına saldırma ihtimalini değerlendiren Grynkewich, böyle bir durumda saldırıyı gerçekleştiren kuvvetlere ve onları destekleyen sistemlere karşı kapsamlı bir karşılık verileceğini ifade etti.

NATO’NUN “ZAFER TEORİSİ”Nİ AÇIKLADI

NATO’nun temel hedefinin barışı korumak ve müttefik ülkelerin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Grynkewich, ittifakın savunma odaklı yapısının kararlılık eksikliği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini dile getirdi.

NATO’nun ortak askerî gücüyle olası saldırıları caydırmayı amaçladığını belirten Grynkewich, “Eğer birileri bize saldıracak kadar akılsızca davranırsa, savaşırız. Saldırıyı durdurur ve hedefleri, her ne olursa olsun, gerçekleştirmelerini engelleriz. Kısacası, herhangi bir müttefike yönelik her türlü saldırının tamamen sonuçsuz kalmasını sağlarız. Saldırı devam ederse veya yedek birliklerini devreye sokmayı seçerse, bize karşı kullanılan savaş sistemini kırarız. Bu, yalnızca saldıranın kendisini değil, aynı zamanda onu gücü destekleyen, ayakta tutan ve kontrol eden her şeyi ama her şeyi kapsar” dedi.

SALDIRIYA KARŞI ÜÇ AŞAMALI YANIT

Grynkewich’in açıkladığı “Zafer Teorisi”, olası bir saldırının önlenmesi, saldırının etkilerinin azaltılması ve saldırının sürmesi halinde saldırgan kuvvetlerin etkisiz hale getirilmesi olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Bu strateji doğrultusunda NATO’nun ilk olarak saldırıyı durdurmayı ve karşı tarafın hedeflerine ulaşmasını engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Saldırının devam etmesi veya saldırgan tarafın yedek kuvvetlerini devreye sokması durumunda ise NATO’ya karşı kullanılan askerî sistemlerin işlevsiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Grynkewich, bu yaklaşımın saldırgan tarafa stratejik bir yenilgi yaşatmayı değil, NATO topraklarının ele geçirilmesini ve işgal altında tutulmasını engellemeyi amaçladığını ifade etti.

32 MÜTTEFİK YENİ TEORİYİ KABUL ETTİ

NATO’nun 32 müttefikinin “Zafer Teorisi”ni kabul ettiğini belirten Grynkewich, yakın zamanda bir çatışma beklemediklerini söyledi. Buna rağmen olası çatışmaları caydırmak için askerî hazırlıkların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Grynkewich, yalnızca muhtemel senaryolara odaklanmak yerine gerçekleşmesi mümkün olan diğer durumlara karşı da planlama yapılmasının önemini vurguladı. İttifakın karar alma kapasitesine de değinen komutan, farklı kaynaklardan elde edilen istihbarat verilerinin gelişmiş ve katmanlı sistemler aracılığıyla değerlendirildiğini, böylece NATO çevresindeki gelişmelerin yakından izlendiğini kaydetti.

Bu verilerin gelişmiş algoritmalar kullanılarak analiz edilmesinin stratejik ve operasyonel koşulların daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirten Grynkewich, ittifakın hazırlıksız yakalanma olasılığının düşük olduğunu dile getirdi.

“BU GECE SAVAŞMAYA HAZIRIZ”

NATO’nun yeni stratejisini sahada uygulamak ve askerî birliklerin hazırlık düzeyini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildiren Grynkewich, ittifakın olası bir saldırıya karşı hazır durumda olduğunu söyledi.

Grynkewich, “Bir saldırı olması halinde bu gece savaşmaya hazırız. Ancak rehavete kapılmıyoruz. Her gün hazırlık yapmaya ve tatbikatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın bugünden, ertesi gün de yarından daha hazır olacağız.” mesajını verdi.

Komutan, “Zafer Teorisi” kapsamında ortaya konulan adımların uygulanmasının gerekebileceğini belirterek NATO’nun barışı korumak amacıyla kurulduğunu yineledi. Olası bir savaş durumunda saldırının engelleneceğini, etkisinin kırılacağını ve saldırının sona ermemesi halinde saldırgan kuvvetlerin etkisiz hale getirileceğini ifade etti.