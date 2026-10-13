Kaynak: DHA

Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Gazze ve Doğu Türkistan Bisiklet Turu’, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Uzunköprü Ergene Stadı önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Adalet Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Etkinlikte, Gazze ve Doğu Türkistan’da yaşananlara dikkat çekilerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

‘DUALARIMIZLA VE YÜREĞİMİZLE MAZLUMLARIN YANINDAYIZ’

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına karşı duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Dünyanın mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bisiklet turumuz, vicdanın ve insanlığın sınır tanımadığının en güzel göstergesidir. Dualarımızla ve yüreğimizle her zaman mazlumların yanındayız. Bu anlamlı organizasyona katılan, emeği geçen ve pedal çevirerek sesimize ses katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Bisiklet turu, katılımcıların Adalet Meydanı’na ulaşmasıyla sona erdi.