Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bozüyük SARAR AVM’de broşür dağıtarak bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, En İyi Narkotik Polisi; Anne projesi kapsamında NARKONOKTA faaliyeti gerçekleştirerek, vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı ve broşür ve tanıtıcı materyaller dağıttı.

NARVAS projemiz ile UYUMA uygulaması tanıtılarak vatandaşların telefonlarına indirilmesi sağlandı.

Ekipler ayrıca narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirme yaptı.