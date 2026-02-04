Selman’ın yeni Suudi Arabistan’ı: 70 yıllık tabu yıkıldı: Alkol raflarda, kadınlar yollarda…

ALKOL YASAĞINDAKİ TARİHİ DEĞİŞİMLER

Suudi Arabistan'da alkol yasağı, 70 yıldan fazla süredir katı bir şekilde uygulandı. Ancak Muhammed bin Selman, bu tabuyu da yıktı. 2025'te, diplomatik mağazalarda alkol satışını genişletti; yüksek gelirli yabancılara ve premium ikamet izni sahiplerine izin verdi. Bu adım, Vision 2030'un parçası olarak görüldü ve turizmi canlandırmayı amaçladı. Prens, değişikliği resmi olarak duyurmadı ama yetkililer, "yasa dışı ticareti önlemek" diye açıkladı.