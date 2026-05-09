Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Nantes için kabus gerçek oldu.

Lens deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından Ligue 1’e veda eden sarı-yeşilli ekipte büyük yıkım yaşanırken teknik direktör Vahid Halilhodzic’in maç sonunda yaşadığı duygusal anlar gecenin en çarpıcı detaylarıdan biri oldu.

13 YILLIK LIGUE 1 SERÜVENİ SONA ERDİ

Kümede kalabilmek için Lens deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Nantes, istediği sonucu alamadı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Nantes, böylece 13 sezon aralıksız mücadele ettiği Ligue 1’e veda etti.

11 SANİYEDE GELEN GOL YIKTI

Nantes’ın küme düşüşünü hazırlayan gol ise oldukça dramatik bir anda geldi.

Lens adına genç futbolcu Mezian Mesloub, profesyonel kariyerindeki ilk maçında oyuna girdikten yalnızca 11 saniye sonra ağları havalandırdı. Bu gol Nantes için sezonun adeta son darbesi oldu.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK HÜZÜN

Maçın ardından Nantes soyunma odasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı aktarıldı.

Takımın deneyimli isimlerinden Frederic Guilbert, “Bu çok acı. Nantes’ın Ligue 2’de işi yok. Son haftalarda bunu gösterdiğimizi düşünüyorum ama burada olmamızın da sebepleri var.” dedi.

Nicolas Cozza ise sezon boyunca yapılan hataların bu sonu hazırladığını söyledi. Nantes cephesinde oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Fransız basını, soyunma odasında sessizliğin hakim olduğunu yazdı.

VAHİD HALILHODZIC KONUŞAMADI

Daha önce Süper Lig'de iki ayrı dönem Trabzonspor'u çalıştırarak görev yapan Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

73 yaşında emeklilikten dönerek Nantes’ı kurtarmaya çalışan Bosnalı teknik adam, yayıncı kuruluşa konuşmak için mikrofon başına geldi ancak duygularına hakim olamadı.

🎙️ « Je suis tellement triste… Je ne peux pas vous parler »



— L1+ (@ligue1plus) May 8, 2026

Halilhodzic, “İzin verirseniz özür dilerim. Çok üzgünüm, konuşamıyorum. Size cevap verebilecek durumda değilim. Gerçekten özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.