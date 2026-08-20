Çin'deki Shenyang üretim tesisinden Pekin'deki Ar-Ge merkezine kadar sürülen araç, yol boyunca hiç şarj edilmeden 1.030,2 kilometre yol aldı ve varış noktasına ulaştığında hâlâ %5 batarya seviyesine sahipti.
Resmi Çin CLTC normlarına göre 919 km menzile sahip olan model, verimlilik odaklı bu sürüşle 1.000 km barajını aşarak markanın elektrikli araçları arasındaki en yüksek menzil değerine ulaştı.
MW Neue Klasse iX3'ten menzil şovu: Tek şarjla 1.030 km katetti
ChinaEVHome ve SpeedMe verilerine göre BMW, elektrikli araç dönüşümündeki amiral gemisi Neue Klasse mimarisi üzerinde yükselen yeni iX3 (50L xDrive) modeliyle rekor kırdı.Haber Merkezi
Çin'deki Shenyang üretim tesisinden Pekin'deki Ar-Ge merkezine kadar sürülen araç, yol boyunca hiç şarj edilmeden 1.030,2 kilometre yol aldı ve varış noktasına ulaştığında hâlâ %5 batarya seviyesine sahipti.
6'NCI NESİL BATARYA VE 800V MİMARİSİ
Elde edilen bu verimlilik başarısının arkasında, BMW'nin 800V mimarisi ve 6. nesil eDrive teknolojisi yer alıyor:
Büyük Silindirik Hücreler: Çin'de üretilen bir BMW modelinde ilk kez Seri 9 yüksek nikel kimyasına sahip silindirik hücreler kullanıldı.
Cell-to-Pack Yapısı: Modülsüz tasarlanan batarya paketi, hücreleri doğrudan muhafazaya entegre ederek ağırlığı düşürüyor ve alan kullanımını maksimuma çıkarıyor.
%20 Daha Yüksek Enerji Yoğunluğu: Yeni hücre yapısı, önceki nesil prizmatik hücrelere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.
ÇİN PAZARINDAKİ REKABET VE FUAR TANITIMI
ChinaEVHome değerlendirmelerine göre BMW, 2026'nın ilk yarısında Çin pazarında yerel elektrikli üreticilerin fiyat baskısıyla satışlarında %20,4'lük bir gerileme yaşadı. Bu teknolojik gövde gösterisi, markanın Çin'deki pazar payını koruması açısından kritik önem taşıyor.
Yeni BMW iX3, Chengdu Otomobil Fuarı'nda resmi olarak ön siparişe açılıyor. Etkinlikte ayrıca Çin üretimi 2027 BMW X3 ve M3 40. Yıl Özel Serisi de sergilenecek.