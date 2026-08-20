MW Neue Klasse iX3'ten menzil şovu: Tek şarjla 1.030 km katetti

Çin'deki Shenyang üretim tesisinden Pekin'deki Ar-Ge merkezine kadar sürülen araç, yol boyunca hiç şarj edilmeden 1.030,2 kilometre yol aldı ve varış noktasına ulaştığında hâlâ %5 batarya seviyesine sahipti.



Resmi Çin CLTC normlarına göre 919 km menzile sahip olan model, verimlilik odaklı bu sürüşle 1.000 km barajını aşarak markanın elektrikli araçları arasındaki en yüksek menzil değerine ulaştı.