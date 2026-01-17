Ev temizliği denildiğinde akla gelen ilk yerler zeminler ve tozlu raflar olsa da, asıl tehlikenin her gün temas edilen küçük ev eşyalarında gizlendiği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yürütülen yeni bilimsel çalışmalar, hijyenik olduğu düşünülen birçok eşyanın aslında klozet kapaklarından daha fazla bakteri barındırdığını belgeledi.

Mutfak süngeri: bakteri üretim merkezi

Arizona Üniversitesi’nden mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Charles Gerba, mutfak süngerlerinin santimetrekaresinde milyonlarca bakteri bulunduğunu ve bu bakterilerin gıda zehirlenmelerine yol açan E. coli ile Salmonella olduğunu belirtti.

Gerba, "Mutfak süngeri, evin en kirli nesnesidir; üzerinde yaşayan mikrop sayısı bir klozet oturağından 400 kat daha fazladır" dedi.

Uzmanlar, süngerlerin en geç iki haftada bir çöpe atılması gerektiğini bildirdi.

Plastik kesme tahtaları ve görünmez yarıklar

Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, plastik kesme tahtalarının üzerinde oluşan bıçak izlerinin bakteriler için mükemmel bir sığınak olduğunu saptadı.

Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Dean O. Cliver, ahşabın doğal antimikrobiyal özelliklerine sahip olduğunu ancak plastik tahtalardaki derin çiziklerin temizlenmesinin imkansız hale geldiğini ifade etti.

Cliver, yüzeyi aşınmış plastik tahtaların hemen imha edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Diş fırçaları ve banyo florası

Diş fırçalarının sadece yıprandığı için değil, barındırdığı mikroskobik canlılar nedeniyle de değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Amerikalı diş hekimi Dr. Michael Apa, nemli kalan diş fırçalarının banyodaki havadar bakterileri mıknatıs gibi çektiğini dile getirdi. Apa, diş fırçalarının üç aydan fazla kullanılmasının ağız sağlığını doğrudan tehdit ettiğini kaydetti.

Duş perdeleri ve toksik buhar

Banyoların vazgeçilmezi olan plastik duş perdeleri, sadece küf değil, aynı zamanda kimyasal bir risk de taşıyor. Toksikolog Dr. Paul Savage, özellikle PVC içeren duş perdelerinin ısı ve nemle birlikte havaya 100’den fazla uçucu organik bileşik saldığını ifade etti.

Savage, üzerinde siyah lekeler (küf) oluşmaya başlayan perdelerin temizlenmeye çalışılmadan çöpe atılmasını tavsiye etti.

Plastik saklama kaplarının gizli riski

Yıllardır kullanılan ve mikrodalgaya giren eski plastik kaplar, hormon sistemini bozan kimyasallar yayıyor.

New York’taki Mount Sinai Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Philip Landrigan, plastiklerin içindeki BPA ve fitalatların zamanla gıdaya geçtiğini belirtti.

Landrigan, yüzeyi matlaşmış veya çizilmiş plastik kapların sağlığı tehdit eden birer atık olduğunu vurguladı.

Uzmanlar ayrıca; eskiyen yastıkların toz akarları nedeniyle alerjiyi tetiklediğini, son kullanma tarihi geçmiş baharatların küf ürettiğini ve yıpranmış teflon tavaların kanserojen partiküller saçtığını belirterek bu eşyaların evden uzaklaştırılması gerektiğini bildirdi.