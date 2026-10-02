Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür

Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür

Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabından yaptığı paylaşımda mutfak tüpü fiyatlarındaki son değişimi duyurdu. 12 kilogramlık tüpün fiyatının 30 Eylül'den 2 Ekim'e kadarki yükselişine dikkat çekti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 1

Gazeteci Olcay Aydilek, mutfak tüpü fiyatlarında yaşanan son artışları X hesabından paylaştı.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 2

Aydilek'in paylaşımında, 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatındaki değişime dikkat çekildi.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 3

Buna göre 30 Eylül'de 1.550 TL olan tüpün fiyatı, 1 Ekim'de 1.580 TL'ye yükseldi.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 4

Bazı bayilerde ise 1 Ekim'deki fiyatın 1.600 TL'ye çıktığı belirtildi.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 5

Fiyat artışı 2 Ekim'de de devam etti.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 6

12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 2 Ekim itibarıyla 1.680 TL oldu.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 7

Böylece üç gün içerisinde tüp fiyatında art arda değişiklik yaşandı.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 8

Paylaşımda küçük tüp fiyatlarındaki artışa da yer verildi.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 9

Küçük tüpün fiyatı 1 Ekim'de 350 TL olarak açıklandı.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 10

Bu fiyat 2 Ekim'de 375 TL'ye yükseldi.

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Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür - Resim: 11

Aydilek, paylaşımında motorin ve benzin fiyatlarının yanı sıra mutfak tüplerindeki zamları da gündeme getirdi.

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