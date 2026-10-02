Gazeteci Olcay Aydilek, mutfak tüpü fiyatlarında yaşanan son artışları X hesabından paylaştı.
Mutfak tüpüne zam üstüne zam: Bu fiyatlar ocak söndürür
Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabından yaptığı paylaşımda mutfak tüpü fiyatlarındaki son değişimi duyurdu. 12 kilogramlık tüpün fiyatının 30 Eylül'den 2 Ekim'e kadarki yükselişine dikkat çekti.İbrahim Doğanoğlu
Aydilek'in paylaşımında, 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatındaki değişime dikkat çekildi.
Buna göre 30 Eylül'de 1.550 TL olan tüpün fiyatı, 1 Ekim'de 1.580 TL'ye yükseldi.
Bazı bayilerde ise 1 Ekim'deki fiyatın 1.600 TL'ye çıktığı belirtildi.
Fiyat artışı 2 Ekim'de de devam etti.
12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 2 Ekim itibarıyla 1.680 TL oldu.
Böylece üç gün içerisinde tüp fiyatında art arda değişiklik yaşandı.
Paylaşımda küçük tüp fiyatlarındaki artışa da yer verildi.
Küçük tüpün fiyatı 1 Ekim'de 350 TL olarak açıklandı.
Bu fiyat 2 Ekim'de 375 TL'ye yükseldi.
Aydilek, paylaşımında motorin ve benzin fiyatlarının yanı sıra mutfak tüplerindeki zamları da gündeme getirdi.