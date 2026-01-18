İYİ Parti'nin Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağan Kurultayı tamamlandı. Genel başkanlık için tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu güven tazeledi.

5’i olağanüstü 8 kurultay toplayan İYİ Parti’nin 4. Olağan kurultayının sloganı “İYİ'lerin vakti geldi” oldu.

DERVİŞOĞLU İKTİDARA SÜREÇ ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kurultayda yaptığı konuşmasında AKP iktidarını 'süreç' üzerinden eleştirerek, "İhaneti beka, haini barış güvercini diye pazarlayanların oyunu bozulacak" dedi. Dervişoğlu AKP iktidarına ekonomi üzerinden de eleştirilerde bulunarak, "İktidarın “aile yılı” diye ilan ettiği bu dönem, insanımızın iş bulamadığı, başını sokacağı evden mahrum kaldığı, evlenip yuva kuramadığı, toplumsal bir felaket dönemi olarak tarihe geçmektedir" ifadelerini kullandı.

TAMAMININ OYUNU ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultayda oylamaya katılan 1.180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.