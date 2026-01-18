Ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. 'Çözüm odaklı' ekonomik politikalar bulmaları için yetkililere sık sık çağrıda bulunan vatandaşlar, çağrıları yanıtsız kaldığı için isyanda.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin bugünkü 4. Olağan Kurultayı'nda ekonomi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Dünyada kriz varsa, başka yerde enflasyon niye yok?" diyen Dervişoğlu "Bu, ahlaksızlığın enflasyonudur; sonucu ise mutsuzluktur!" ifadelerini kullandı.

"3 trilyon dolardan fazla vergi topladınız. Cumhuriyet’in birikimlerini özelleştirip sattınız." diyerek iktidara sert çıkan Dervişoğlu "Bu kadar vergi nereye gitti, Bu kadar harç nereye gitti? Milyonlarca emekçinin her birinden gasp edilen, Kime gitti kime?" diye sordu.

Dervişoğlu'nun gündem olan 'ekonomi' çıkışı şöyle:

"Sağlık ve huzurun yanında mutluluk dilemiyorsa, insan neyi amaçlar? Peki bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti, “Ne Mutlu Türk’üm diyene” sözünü, vatandaşlık parolası yapan bir devlet, İnsanının mutluluğunu amaçlamıyorsa, Neyi amaçlar? Yav Allah aşkına mesela; daha geçen hafta iktidar;

1500 lira olan, “Yurtdışı İnternet Alışveriş Limitini”, Çin ile dış ticaret açığı var diye sıfıra indirdi. Buradan soruyorum bu aklı evvellere; “TOGG” satışı ile aynı döneme denk getirip, 2024 yılında Çinli şirketle; “Manisa’da elektrikli otomobil fabrikası kurmaları için protokol yapmadınız mı?" ifadelerini kullandı.

2 yıldır sözleşmeye rağmen, bu Çinli şirket tek bir çivi bile çakmadı. Bunun doğrudan zararı 1.5 Milyar DOLAR! Dolaylı zararı da misliyle! Fabrika açacağı vaadi ile vergi muafiyetli araçlarını piyasaya sattırdıkları Çin’le dış ticaret açığını; 1500 lira limitli yurtdışı internet alışverişi ile kapatacaklar!

'SİZİN BU DÜŞMANLIĞINIZIN SEBEBİ NEDİR?'

Telefon kılıfı, şarj, toka, kulaklık, kamera, mikrofon! 50 liraya 100 liraya alıp yüzü gülen gençleri;

İthalatçıların sofrasına meze yapacaklar. Sizin bu düşmanlığınızın sebebi nedir! Nedir ya nedir?

Dış borç, iktidarları döneminde 100 milyarlarca dolar artmış, Araba almışız, 1’i size, telefon almışız, 1’i size, bilgisayar almışız, 1’i size! Ama yetmiyor. Hala da diyor ki, “Her şeyi devletten beklemeyin”

'CUMHURİYET'İN BİRİKİMLERİNİ ÖZELLEŞTİRİP SATTINIZ!'

40 çeşit vergi var, kimisi çifter çifter, yahu sen her şeyi milletten bekliyorsun ya! 3 trilyon dolardan fazla vergi topladınız. Cumhuriyet’in birikimlerini özelleştirip sattınız. Emekliye vermeye, asgari ücretliye vermeye, memura vermeye yetmiyorsa. Bu kadar vergi nereye gitti, Bu kadar harç nereye gitti? Milyonlarca emekçinin her birinden gasp edilen, Kime gitti kime?