İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ağırladı. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN SUÇ ORTAĞI ARAMASIN"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, süreç komisyonundan çıkan raporun oy büyük kabul oranıyla geçmesi konusunda gelen bir soruya, "Erdoğan'ın tek başına APO'yu çıkaracak yetkisi ve gücü var, yetkisini kullansın. Kendine suç ortağı aramasın" dedi.

"RAPORDA TÜRK KAVRAMI YOK"

Süreç komisyonunun açıkladığı raporda Erdoğan'ın daha önce d dile getirdiği Türk-Kürt-Arap tanımının ye aldığını, ancak Türk milleti kavramının hiç geçmediğini ifade eden Dervişoğlu, "Raporda Türk kavramı yok. PKK'ya özel bir yasa hazırlığı var. Son derece muğlak." dedi.

"OPERASYON YAPILACAKSA KİME YAPILACAĞI BELLİDİR"

Bana operasyon çekileceği konuşuluyor. Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Benimle bir ilgisi yoktur. Hakkımda yürüyen 2 tane soruşturma var. Birisi imar rantını veto etmem, diğeri de konserlerle ilgili. Alnımız açık, veremeyeceğimiz hesap yok. Biz istiyoruz ki Ankara, Türkiye şeffaf yönetilsin. Buna rağmen operasyon yapacaklarsa yıllarca Ankara'nın malına çöken, malını söğüşleyen, Ankara'yı milyarlarca liralık zarara uğratanlardan başlansın.