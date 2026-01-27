TURSAB, dün yaptığı yazılı açıklamada, aralarında AIRBNB, EXPEDIA, GETYOURGUIDE, VIATOR, ISANGO, TOURSBYLOCALS, AGODA, TRIP.COM, HOTELS.COM, MUSEMENT gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren konaklama ve rezervasyon uygulamalarına erişim engeli davası açtığını duyurdu.

Bu karara ekonomist Murat Muratoğlu'ndan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muratoğlu şu ifadeleri kullandı: