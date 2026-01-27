TURSAB, dün yaptığı yazılı açıklamada, aralarında AIRBNB, EXPEDIA, GETYOURGUIDE, VIATOR, ISANGO, TOURSBYLOCALS, AGODA, TRIP.COM, HOTELS.COM, MUSEMENT gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren konaklama ve rezervasyon uygulamalarına erişim engeli davası açtığını duyurdu.
Bu karara ekonomist Murat Muratoğlu'ndan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:
Siyasette baş edemediğin rakibi hapse at… Ticarette rekabet edemediğin rakibin TEMU’yu yasaklat... Şimdi de tur operatörleri istedi diye TÜRSAB eliyle; Airbnb’den Expedia’ya, Hotels com’a kadar 10 uygulamaya erişim engeli davası aç Eee böyle başa böyle...