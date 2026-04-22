Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen teşvik etme” suçlamasıyla yaklaşık dört ay tutuklu kalan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 11 ay hapis cezası verildi.

Geçmiş dönemde paylaştığı başörtülü görüntünün yeniden sosyal medyada dolaşıma girmesi sonrası aralık ayında gözaltına alınan fenomen Murat Övüç, sürecin devamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

1 Nisan tarihinde serbest bırakılan Murat Övüç hakkında mahkeme nihai kararını açıkladı.

11 AY HAPİS CEZASI

Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada müvekkiline 11 ay hapis cezası verildiğini duyurarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Danışanım Murat Övüç hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında, hukuka aykırı şekilde üst sınırdan 11 ay hapis cezası kararlaştırıldı. Soruşturmanın başlangıcında ise 216/1 maddesi gerekçe gösterilerek tutuklama uygulanmıştı. Oysa süreç doğrudan 216/3 kapsamında yürütülseydi, üst sınır bir yıl olduğundan tutuklama tedbiri devreye girmeyecek ve müvekkilim özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktı. Bu durum, sürecin başından itibaren ciddi hukuki sorunlar içerdiğini ortaya koymaktadır.”