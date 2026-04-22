2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’ye bir madalya daha geldi. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

FİNALDE BÜYÜK MÜCADELE

Milli sporcu finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşı karşıya geldi. İlk bölümü 5-0 geride kapatan Murat Fırat, büyük geri dönüş yaparak skoru 5-5’e getirdi.

Ancak kalan bölümde rakibine engel olamayan milli güreşçi minderden 7-5 mağlup ayrıldı. Jafarov üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

MADALYA KOLEKSİYONU BÜYÜDÜ

Murat Fırat, Avrupa şampiyonalarındaki istikrarlı performansını sürdürdü. Milli sporcu daha önce 2022 yılında altın, 2021 ve 2024 yıllarında ise bronz madalya kazanmıştı.

Tiran’daki gümüş madalya ile birlikte başarılı kariyerine bir önemli derece daha ekledi.

FİNALE GİDEN YOL

Murat Fırat turnuva boyunca etkileyici bir performans ortaya koydu. Elemelerde Norveçli Haavard Joergensen’i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri’yi 4-1 mağlup etti.

Çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas’ı 5-0 yenen milli sporcu, yarı finalde dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn karşısında 4-0 kazanarak finale yükseldi.

MURAT FIRAT: 'BİR DAHAKİ MAÇTA YENECEĞİM'

Final sonrası konuşan Murat Fırat, “Altın madalya için mindere çıktım. Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bugüne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim.” dedi.