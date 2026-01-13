Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Mehmet Murat Çalık, ameliyata alındı.

Sözcü TV'ye konuşan Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, "Ameliyata girdi. Sağ salim çıkmasını diliyorum. Meleklere emanet ettim onu" dedi.

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenesi sonrasında yeniden ameliyat edilmesine karar verilmişti.