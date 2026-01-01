Futbolda bahis iddialarını haberleştiren gazeteci Murat Ağırel sosyal medyada aldığı tehdidi paylaştı. 'Solo il gala' kullanıcı adını kullanan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ağırel ve çocuklarının fotoğrafı paylaşılarak tehditte bulunuldu.

Ağırel ise bu paylaşımı alıntılayarak, 'bu şerefsizleri bulun' dedi. Ağırel'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul Başsavcılığı’na ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi’ne sesleniyorum:

Bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak sizden yardım istiyorum.

Bu ve benzeri hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundum.

Tespit edebildiğim kişi ve hesap bilgilerini savcılığa resmi başvurularla ilettim.

Ancak iki yıldır bana diş geçiremeyen; buna rağmen çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçalan, kendisini “Galatasaraylı” olarak tanımlayan ve anonim hesaplar arkasına saklanan bu şerefsizlerin bulunmasını talep ediyorum.

Bu kişilerin WhatsApp grupları ve Telegram kanalları bulunmaktadır ve buradan organize şekilde yönlendirilmektedirler. Bu tehditler görmezden gelinemez. Bu durum açık ve ağır bir suçtur.

Okumadan, dinlemeden, bilmeden ve bilerek, izlenme uğruna yayınlarında beni hedef gösteren korkak yayıncılara sesleniyorum:

Ben bu şerefsizi elbet bulacağım.

Ancak sizin; sırf izlenme uğruna, reklam verenlerinize yalakalık yapmak adına gazetecileri hedef göstermeniz nedeniyle bu durumu defalarca yaşadım.

Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin. Sizleri son kez uyarıyorum.

Şimdi çıkıp “kınıyoruz, mınıyoruz” gibi samimiyetsiz açıklamalar yapmayın.

Yaşananlar, bizzat sizin beni yalan ve yanlış bilgilerle hedef göstermenizin bir sonucudur.

Yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını kırmızı halıyla seremonilere çıkarırken gösterdiğiniz hassasiyet,

konu rengine göre mi değişiyor?

Kızım ve oğlum; sizin aptal futbol tartışmalarınızın, egolarınızın ve içinizdeki çirkefliğin tarafı değildir.

Yetiyorsa gücünüz bana yetsin. Çocuklarımdan uzak durun."