Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte gözler Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.
Muhammet Bayram tarih verdi: Emekli maaşına ek zam sürprizi
Ekonomist Muhammet Bayram, yıl sonu en düşük emekli maaşı için ek olarak refah payı artışı beklediğini ifade ederek net rakam verdi.Kaynak: Diğer
TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, 3 aylık enflasyon farkının yüzde 5.56 olduğunu belirterek, yıl sonu beklentilerini ve maaşlara yansıyacak zam oranlarını hesapladı.
En düşük emekli maaşı için enflasyon oranlarına ek olarak refah payı artışı beklediğini açıklayan Bayram, rakamın en az 30 bin TL seviyesinde olacağını öngördüğünü belirtti.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekliler için yüzde 5.56'lık bir enflasyon farkı oluştu. Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası öngörülerine göre önümüzdeki Ekim, Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1.5 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yılın Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1'in altında, yaklaşık 0.80 civarında gerçekleştiğini hatırlatan Bayram, bu yıl Ekim ayında rakamın bir miktar yüksek çıkabileceğini ifade etti.
Yıllık enflasyonun 57 ay (Kasım 2021'den bu yana) sonra ilk kez yüzde 30'un altına düştüğünü vurgulayan Bayram, 6 aylık toplam enflasyon farkının yüzde 10 ile yüzde 12 bandında şekillenmesini beklediklerini söyledi.
Yapılan enflasyon tahminlerine göre maaşların nasıl şekilleneceğini anlatan Bayram, yüzde 10-12 bandındaki olası bir artışla mevcut en düşük emekli maaşının 26.000 TL civarına çıkabileceğini belirtti.
Enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirten Bayram, "Tam burada hem asgari ücretliye, hem memura, hem emekliye refah payıyla bir artış yapılsın ki hem eskiler telafi edilsin hem de alım gücü korunabilsin" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşının refah payı ile birlikte en az 30 bin TL olarak belirleneceğini düşündüğünü aktaran Bayram, nihai kararın Meclis tarafından kanunla verileceğini de sözlerine ekledi.
Mevcut 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve memur emeklilerinin aylıklarındaki olası artışlar da TV100 ekranlarında hesaplandı.
Bayram'ın aktardığına göre, şu anda 31.527 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının sadece enflasyon artışıyla 34.000 TL civarına yükselmesi öngörülüyor.
En düşük memur maaşının ise mevcut enflasyon zammıyla 75 bin TL'yi bulacağı belirtilirken, Bayram memurlar ve diğer tüm emekliler için de refah payı artışı beklediğinin altını çizdi.
Ayrıca, normal şartlarda 30 bin TL maaş alan bir emeklinin enflasyon zammıyla maaşının 33-34 bin TL seviyesine çıkacağı hesaplandı.
Konuşmasında artan kira fiyatlarının memurlar üzerindeki etkisine de değinen Bayram, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan memurların maaşlarının önemli bir kısmını kiraya ödediklerini belirtti.
Memurların büyükşehirlere tayin istemediğini dile getiren Bayram, aylık kira artışlarının yüzde 31.30 seviyelerinde olduğunu, maaş zamlarının ise (geçmiş dönem yüzde 15, yeni dönem beklenen yüzde 10 civarı) bu artışların gerisinde kalabildiğini ifade etti.
Programın sonunda ise tüm bu hesaplamaların mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapıldığına dair önemli bir şerh düşüldü.
Önümüzdeki Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaşanabilecek don olaylarının gıda enflasyonunu artırabileceği, bu durumun da enflasyon ortalamalarını ve dolayısıyla maaş zam oranlarını değiştirebileceği uyarısı yapıldı.