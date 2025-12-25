İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla gösterdiği başarılı performansın sonucu olarak dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, her yıl gelenek haline getirdiği Noel paylaşımı yüzünden bir kez daha sosyal medyada linç yedi.

Önceki yıllarda ailesiyle birlikte Noel ağacı önünde oturarak çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Salah, bu kez Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında olmasından dolayı kızlarının fotoğrafını 'Mutlu Noeller' notuyla paylaştı.

Salah'ın bu paylaşımı müslüman hayranlarını kızdırdı. Yorumlarda binlerce müslümanın Muhammed Salah'a Noel paylaşımından dolayı tepki gösterdiği görüldü.