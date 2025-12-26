Transfermarkt’ın yaptığı son piyasa değeri güncellemesiyle birlikte en değerli Türk futbolcular listesi yeniden şekillendi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen milli oyuncuların ağırlıkta olduğu listede zirve yine değişmedi.
ZİRVEDE ARDA GÜLER VAR
Real Madrid forması giyen Arda Güler, 90 milyon euro piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. Henüz 20 yaşında olan milli yıldız, Türkiye futbolunun en değerli oyuncusu konumunu korudu.
KENAN YILDIZ TAKİPTE
Kenan Yıldız, Juventus’taki yükselen grafiğini piyasa değerine de yansıttı. 75 milyon euroya ulaşan değeriyle listenin ikinci sırasında yer alan milli futbolcu, Serie A’daki formuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
İLK 10’DAKİ TÜRK FUTBOLCULAR
En değerli Türk futbolcular listesi şu şekilde:
Arda Güler (Real Madrid) - 90 milyon Euro
Kenan Yıldız (Juventus) - 75 milyon Euro
Can Uzun (E.Frankfurt) - 45 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 28 milyon Euro
Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 22 milyon Euro
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon Euro
Yunus Akgün (Galatasaray) - 17 milyon Euro
Yusuf Akçiçek (Al-Hilal) 16 milyon Euro