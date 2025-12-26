Transfermarkt’ın yaptığı son piyasa değeri güncellemesiyle birlikte en değerli Türk futbolcular listesi yeniden şekillendi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen milli oyuncuların ağırlıkta olduğu listede zirve yine değişmedi.

ZİRVEDE ARDA GÜLER VAR

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 90 milyon euro piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. Henüz 20 yaşında olan milli yıldız, Türkiye futbolunun en değerli oyuncusu konumunu korudu.

KENAN YILDIZ TAKİPTE

Kenan Yıldız, Juventus’taki yükselen grafiğini piyasa değerine de yansıttı. 75 milyon euroya ulaşan değeriyle listenin ikinci sırasında yer alan milli futbolcu, Serie A’daki formuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İLK 10’DAKİ TÜRK FUTBOLCULAR

En değerli Türk futbolcular listesi şu şekilde:

Arda Güler (Real Madrid) - 90 milyon Euro

Kenan Yıldız (Juventus) - 75 milyon Euro

Can Uzun (E.Frankfurt) - 45 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 28 milyon Euro

Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 22 milyon Euro

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon Euro

Yunus Akgün (Galatasaray) - 17 milyon Euro

Yusuf Akçiçek (Al-Hilal) 16 milyon Euro