Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklamayla Teknik Direktör Fatih Tekke hakkında 'Psikolojisi bozuk' ifadeleri kullanan sunucu Selim Bakal'a tepki gösterdi.

Zeyyat Kafkas'ın açıklaması şu şekilde:

"Kendisini spor kamuoyunda “sunucu” sıfatıyla tanıtan Selim Bakal isimli şahsın Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Tekke hakkında sarf ettiği seviyesiz ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş, Trabzonspor camiasının önemli bir değerine yönelik “psikolojisi bozuk” gibi mesnetsiz ve saygıdan uzak sözler, ne eleştiri kapsamında değerlendirilebilir ne de basın ahlakıyla bağdaşır.

Bu dili kullanan kişinin, önce haddini bilmesi, ardından da Sayın Fatih Tekke ve Trabzonspor camiasından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz."