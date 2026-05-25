Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Datça, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde belirlenen hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde aramalar yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda şu unsurlar ele geçirildi:

1 kilo 190 gram esrar

10 gram kokain

1 adet ruhsatsız tabanca

100 adet fişek

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi uyarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.