Ege'nin şifa deposu: Yılda sadece 3 ay çıkıyor… Pazarda yok satıyor

Baharın yüzünü göstermesiyle birlikte Ege’nin yüksek kesimlerinde hareketlilik başladı. Dağların sarp yamaçlarında ve taşlık arazilerde yetişen şevketibostan otu, yılın yalnızca birkaç ayında doğada görülebiliyor. Bu şifalı ot, pazarlarda yerini alır almaz büyük ilgi görüyor.

Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevresindeki kırsal bölgelerde doğal olarak yetişen şevketibostan, Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kendine özgü aromasıyla sofralara farklı bir tat katan bitki, aynı zamanda sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle de yoğun talep görüyor.

Ancak şevketibostanı toplamak sanıldığı kadar kolay değil. Sert dikenlerle kaplı yapısı nedeniyle büyük emek isteyen bu ot, sabahın erken saatlerinde dağlık alanlara çıkan toplayıcılar tarafından tek tek toplanıyor.

Toplandıktan sonra dikenlerinden ayıklanması da ayrı bir zahmet oluşturuyor. Bu nedenle pazarlara sınırlı miktarda ulaştırılabilen şevketibostan, sezon boyunca en çok aranan ürünler arasında yer alıyor.

Ege sofralarında özellikle kuzu etli yemeklerde, zeytinyağlı tariflerde ve salatalarda kullanılan şevketibostan, kısa sezonu nedeniyle vatandaşların kaçırmak istemediği lezzetlerden biri haline geliyor.

Pazarda görenler ise vakit kaybetmeden poşetlerini dolduruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
