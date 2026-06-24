Kaynak: Haber Merkezi

Son dönemde muhalefetteki belediye başkanlarının iktidar partisine geçişi hız kazanırken, AK Parti'ye geçeceğin iddia edilen isimlerden biri olan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. Bingöl, mevzuata aykırı yapıları yasal hale getirecek imar düzenlemesinin İBB tarafından reddedildiğini açıklayarak, "Maalesef hiç hak etmediğimiz şekilde İBB ile bakanlıkların arasında kaldık. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum." şeklinde konuştu.

"BUNA ÖRTÜLÜ İMAR AFFI DERLER"

Bingöl'ün AK Parti'ye geçiş gerekçesi olarak algılanan bu sözlerine Yüksek Mühendis ve Mimar Mücella Yapıcı tepki gösterdi. Yapıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini, "İnanamıyorum...Ahlaksızlılığın böylesi...Mevzuata aykırı yapılar dediğini bir açar mısın...Buna örtülü imar affı derler...İBB doğru yapmış... AKP belediyesinin de dahil olduğu İmar transferi rezilliği de var mı bunların arasında...Ayıp yahu edebinle git bütün dosyalar kapansın..." şeklinde ortaya koydu.