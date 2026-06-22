En temel sorunlarından biri deprem olan İstanbul'un Tuzla ilçesini yöneten CHP'li Eren Ali Bingöl'ün İBB çıkışı gündem oldu. 30 bin kişiyi doğrudan etkileyecek usulsüz yapıları mevzuata uygun hale getirecek olan öneri İBB'den ret yiyince Bingöl, İBB'yi hedef aldı.

Eren Ali Bingöl'ün açıklamaları şöyle:

Maalesef hiç hak etmediğimiz bir şekilde İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık. Konu devletin üst mercilerinde çözülmeliyken bizim üzerimize kalmış oldu. Geçmiş dönemde yapılmış yanlış ve 30.000 Tuzlalıyı mağdur etmesi kaçınılmaz bir işin yükü omuzumuza yüklendi. 30.000 insanın evsiz kalmasını engelleyecek olan imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum. Vatandaşın mağduriyeti siyasetin üstünde tutulmalıydı. Bu teftiş raporu geri dönülemeyecek, talimat niteliğinde ve yıkım kararlarını zorunlu kılan bir rapordur. Raporu ilk okuduğumda şok oldum. Çünkü 30.000 Tuzlalının sokağa atılması demek, 30 yıllık emeğiyle bir daire almış emekli komşularımızı ve bütün parasını o binanın altındaki dükkanın kira gelirinden sağlayan Tuzlalıları çaresiz bırakmak anlamına geliyor