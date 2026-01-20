TFF 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurulunda yeni başkanını belirledi. Başkent temsilcisinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda İlhami Alparslan tek aday olarak başkanlığa seçildi.

Onursal Başkan Mehmet Yiğiner'in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi, tahmini bütçe de kabul gördü. Tek liste ile seçime giren İlhami Alparslan ve ekibi, delegelerin açık oylaması ve oy çokluğuyla göreve getirildi.

Yeni başkan İlhami Alparslan, konuşmasında kulübün sembolik anlamını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü her düştüğünde ayağa kalkmasını bilmiş, her karanlığın ardından yeniden doğmuştur çünkü bu kulüp vazgeçmeyi değil, direnmeyi bilir. Ankaragücü birlikte ağlayıp birlikte gülen binlerce yürektir. Başkent Ankara'nın sahadaki temsilidir. Bu büyük camia fedakarlığın vefanın adıdır."

Kulübün köklü tarihini ve geleceğini kendi evlatlarıyla sürdüreceğini belirten Alparslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadim şehrimiz başkent Ankara'nın gururu, 116 yıllık onurlu mazisiyle dimdik ayakta duran MKE Ankaragücü bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Bu yol makam yolu değil, fedakarlık yoludur. Ankaragücü'nün büyük taraftarıyla birlikte ayrıştırıcı değil kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu camiada herkes büyük bir ayrılmaz parçadır, bu camiada kimse ötekileştirilmeyecek, herkes Ankaragücü arması altında buluşacak. Şampiyonlukları yeniden yaşamak, Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak ve bu emaneti gelecek nesillere gururla taşımak için taşın altına elimizi değil, yüreğimizi, gövdemizi koyacağız. Bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk, bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Zorlu süreçlerde görev alan tüm eski başkanlarımıza, yeni yönetime ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Necip Yıldırım, Onur Ballı, Fırat Aslanbaş, Muhammed Halidi, Gürsel Uzunca, Mustafa Özel, İbrahim Demir, Sebahattin Güngör, Onur Özcan, Hasan Basri İzol, Coşkun Keklik, Ömer Osman Yanık, Emre Arslan, Yaşar Kale, Mehmet Can Yavuz, Sercan Yetkinşekerci, Rahmi Karakurt, Muammer Polat, Gencay Malkoç, Mustafa Soğukoluk.