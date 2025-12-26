Malatya’nın Akçadağ ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Sultan Suyu Tarım İşletmesi’nin 40 yarış tayından 19’u henüz bilinmeyen bir nedenle kaçtı. Karayoluna çıkan taylardan 6’sı seyir halindeki araçların çarpması sonucu öldü.

9'U SAĞ OLARAK YAKALANDI

Kazalarda ayakları kırılan 2 taydan birinin durumunun ağır olduğu, diğer tayın ise iyileşme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Kaçan taylardan 9’unun ekipler tarafından sağ olarak yakalandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik güçleri ve işletme ekipleri tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, sürücüler olası kazalara karşı uyarıldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, kaçan tayların yakalanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.