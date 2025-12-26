Şahin, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin iletişim vizyonuna yön veren çalışmaları ve üstlendiği öncü rolle bizlere rehberlik eden kıymetli büyüğüm, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran Beyefendi’yi kurumumuzda ağırlamaktan büyük bir onur duyduk.

Yeni nesil iletişim teknolojileri ile ülkemizin teknolojik ve dijital altyapı hedefleri üzerine verimli ve ufuk açıcı değerlendirmelerde bulunduk; iletişim ekosisteminin Türkiye’nin geleceğindeki belirleyici rolüne ilişkin kıymetli görüşlerini dinleme imkânı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."