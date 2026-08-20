Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri bazı vergi kalemlerinde bugün sona erecek beyan ve ödeme süresi konusunda uyardı. Belirlenen takvime göre işlemlerini gün sonuna kadar tamamlamayan mükellefler, yasal mevzuat kapsamında gecikme faizi ve diğer yaptırımlarla karşılaşabilecek.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı vergi türlerinde beyan ve ödeme süresinin bugün sona ereceğini duyurdu. Süresinde ödeme yapmayan mükellefler gecikme faiziyle karşılaşabilecek. Ödemeler vergi daireleri, anlaşmalı bankalar ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek.Kaynak: AA / DHA / İHA
6 VERGİ TÜRÜNDE BÜGÜN SON GÜN
GİB'in ödeme takvimine göre bugün beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi ve yükümlülükler şöyle:
İlan ve Reklam Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri
Şans Oyunları Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri
Veraset ve İntikal Vergisi: Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme
Eğlence Vergisi: Müşterek bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri
Yangın Sigortası Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri
Mükelleflerin herhangi bir gecikme yaşamaması için beyan ve ödeme işlemlerini bugün içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
VERGİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILABİLECEK?
Vergi borçlarını ödemek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerini kullanabilecek.
Ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirmek isteyenler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarından işlem yapabilecek. Ayrıca GİB'in dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.
GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEK
Beyan ve ödeme süresinin geçirilmesi halinde mükelleflerin borçlarına yasal mevzuat kapsamında gecikme faizi uygulanabilecek. Bu nedenle GİB'in açıkladığı takvim doğrultusunda bugün sonuna kadar işlemlerin tamamlanması önem taşıyor.