Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri bazı vergi kalemlerinde bugün sona erecek beyan ve ödeme süresi konusunda uyardı. Belirlenen takvime göre işlemlerini gün sonuna kadar tamamlamayan mükellefler, yasal mevzuat kapsamında gecikme faizi ve diğer yaptırımlarla karşılaşabilecek.