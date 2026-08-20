Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı vergi türlerinde beyan ve ödeme süresinin bugün sona ereceğini duyurdu. Süresinde ödeme yapmayan mükellefler gecikme faiziyle karşılaşabilecek. Ödemeler vergi daireleri, anlaşmalı bankalar ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 1

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri bazı vergi kalemlerinde bugün sona erecek beyan ve ödeme süresi konusunda uyardı. Belirlenen takvime göre işlemlerini gün sonuna kadar tamamlamayan mükellefler, yasal mevzuat kapsamında gecikme faizi ve diğer yaptırımlarla karşılaşabilecek.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 2

6 VERGİ TÜRÜNDE BÜGÜN SON GÜN

GİB'in ödeme takvimine göre bugün beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergi ve yükümlülükler şöyle:

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 3

İlan ve Reklam Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 4

Şans Oyunları Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 5

Veraset ve İntikal Vergisi: Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 6

Eğlence Vergisi: Müşterek bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 7

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 8
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 9

Yangın Sigortası Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 10

Mükelleflerin herhangi bir gecikme yaşamaması için beyan ve ödeme işlemlerini bugün içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 11

VERGİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILABİLECEK?

Vergi borçlarını ödemek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerini kullanabilecek.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 12

Ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirmek isteyenler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarından işlem yapabilecek. Ayrıca GİB'in dijital portalı üzerinden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor; GİB’den kritik uyarı: Bugün son gün - Resim: 13

GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEK

Beyan ve ödeme süresinin geçirilmesi halinde mükelleflerin borçlarına yasal mevzuat kapsamında gecikme faizi uygulanabilecek. Bu nedenle GİB'in açıkladığı takvim doğrultusunda bugün sonuna kadar işlemlerin tamamlanması önem taşıyor.

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