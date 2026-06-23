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Kaynak: İHA

Arizona Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın idaresinde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular antrenmana pas organizasyonlarıyla başlarken, ardından top kazanma odaklı çalışmalar yaptı. Basına kapalı bölümde ise ABD karşılaşmasına yönelik oyun planı üzerinde çalışıldı.

Küçük çaplı sakatlığı bulunan Yunus Akgün, saha yerine salonda bireysel program uyguladı.

Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

Arizona kampındaki son idmanını tamamlayan milli takım, ABD maçı öncesindeki hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdürecek.