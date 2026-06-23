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Kaynak: İHA

Olay, Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Mustafa Bayrak sabah saat 10.00-11.00 sıralarında ıhlamur toplamak amacıyla merdiven yardımıyla ağaca çıktı.

Ağaçta çalıştığı esnada dengesini kaybeden Bayrak, zemine düştü. Ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından yaşlı adam uzun süre fark edilmedi. Akşam saatlerinde doğru Bayrak’tan haber alamayan bir yakını, durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti.

Bayrak’ı ağacın altında yerde hareketsiz halde bulan yakını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mustafa Bayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Mustafa Bayrak’ın cansız bedeni, gerekli işlemler yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.