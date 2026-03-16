İtalya Serie A'da zirve mücadelesi nefes kesiyor. Milan geçtiğimiz hafta Milano derbisinde lider Inter'i yenerek puan farkını azaltmış ve zirveye bir adım daha yaklaşmıştı.

Bu hafta Inter'in Atalanta ile 1-1 berabere kalmasının ardından Lazio deplasmanında kritik bir maça çıkan daha Milan eline geçen önemli fırsatı değerlendiremedi.

LAZIO ŞAMPİYONLUK YOLUNDA MILAN'A ÇELME TAKTI

Olimpico'da oynanan karşılaşma Gustav Isaksen'in 26'ıncı dakikada kaydettiği golle 1-0 Lazio üstünlüğüyle sonuçlandı.

Allegri'nin ekibi, derbi zaferi sonrası şampiyonluk mücadelesinde son derece önemli haftayı puansız kaptarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Bu sonuçla Milani lider Inter'in 8 puan gerisinde 60 puanda kaldı. Lazio ise puanını 40'a yükseltti.

Rafael Leao oyundan çıkarken biraz sorun yarattı

LEAO ALLEGRI GERGİNLİĞİ MILAN'DA YENİ BİR KAOSUN HABERCİSİ

Maçta ayrıca Rafael Leao ile Allegri arasında yaşanan gerginlik de dikkat çekti. Portekizli yıldız 66'ıncı dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Allegri kenara gelen oyuncusuna sarılmak istese de Leao kendini geri çekerek hocasının kararına tepkisini gözle görülür bir şekilde ortaya koydu.

Bu durum da ayrıca Milan'da son haftalara girilirken takım içerisinde yeni bir kaosun başlangıcı olarak yorumlandı.