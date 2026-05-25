Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kurban Bayramı'na az bir gün kala, siyasi partilerin de bayramlaşma programları netleşmeye başladı.

MHP 7 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı vesilesiyle 28 Mayıs'ta (Bayramın 2. günü) partiler arası bayramlaşma gerçekleştirecek.

Toplam 7 parti ile bayramlaşılacağı duyurulurken, MHP'nin mutlak butlan olarak Kılıçdaroğlu'nun atanması sonrası CHP'yi de ziyaret etme kararı alması dikkat çekti.

MHP, bayramda AKP, Demokratik Sol Parti (DSP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Gelecek Partisi (GP) ile bayramlaşacak.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER

Bayramlaşma programlarında kabul heyetinde; MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zuhal Topçu, Siyaset Ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

Ziyaret ekibinde ise, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer alacak.

PROGRAMIN DETAYLARI

Ziyaret ve kabul saatleri ise şöyle:

DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) 09.00-09.15

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM) 09.25-09.40

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 09.50-10.05

SAADET PARTİSİ (SP)11.10-11.25DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ (DEVA) 11.30-11.45

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 12.10-12.25

GELECEK PARTİSİ (GP) 14.45-15.00

CHP BAYRAMLAŞMAYI 30 MAYIS'A ERTELEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, program ile ilgili, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" bilgisini verdi.