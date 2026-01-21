'İkinci Çözüm Süreci'nin başlamasıyla tartışmaya açılan Anayasa'nın 66. maddesinde belirtilen vatandaşlık tanımı, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Vatandaşlık kavramının Kürt kimliğini de kapsayacak şekilde değiştirilmesi fikrine Türkiye 'hayır' dedi. Metropoll'ün yayımladığı ankete göre vatandaşın yüzde 60,7'si bu duruma karşı çıkıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelsin TBMM'de haykırsın" diyerek başlattığı, sonrasında şeffaf olmadığı ve pazarlık sürecine döndüğü yorumları yapılan sözde Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının ardından gündeme gelen, DEM Parti'nin de AKP'li birçok bürokratın da sıkça dile getirdiği "Vatandaşlık kavramının Kürt kimliğine de yayılması" fikrine vatandaş çok büyük ölçüde karşı çıktı.

CUMHUR SEÇMENİ DE KARŞI

Metropoll'ün anketinde AKP ve MHP'nin kendi tabanını bile süreç konusunda ikna edemediği görüldü. Katılımcılara "Çözüm sürecinin bir parçası olarak Anayasa'daki vatandaşlık tanımının Kürt kimliğini de kapsayacak/tanıyacak biçimde genişletilmesini destekler misiniz?" diye soruldu. Ankete yanıt veren AKP'li seçmenlerin yüzde 56,4'ü buna karşı çıkarken MHP seçmeninin 81,6'sı hayır dedi.

Anketteki genel kanı yüzde 60,7 "Hayır, desteklemem" oyuyla vatandaşın bu sürece karşı olduğu yönünde.

Araştırmaya göre seçmen bazlı anketin sonuçları şöyle:

TÜRK BAYRAĞINA ALÇAK SALDIRI ETKİSİ

20 Ocak Salı günü DEM Parti'nin Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısı sonrası PKK sempatizanlarını ve DEM Partili bir takım grupları kışkırtmasının ardından Türk bayrağına alçakça saldırı düzenlemişti. Aralık ayında yapılan bu anketin sonuçlarının, Nusaybin'deki hain saldırı sonucu değişmesi ve hayır oyunun daha da yukarılara çıkması bekleniyor.