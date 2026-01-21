Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim?

Ayrılık Bekleniyor
Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, forvet bölgesine transfer yapacak.
Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Fransız forvet, fiziksel özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kış transferde döneminde dev takımların radarına girdi.
Memphis Depay
Hollanda Milli Takımı'nda rekorlara koştu. Corinthians'a transfer oldu ve Brezilya'ya da damga vurdu. 31 yaşindaki futbolcu, Fenerbahçe'nin gündeminde.
Christopher Nkunku
Süper Lig ekiplerinin gündeminde olan bir isim. 28 yaşında ve Milan forması giyiyor. Fransız golcü, Chelsea ve Leipzig formaları giydi.
Tolu Arokodare
Nijeryalı genç santrfor, Genk'te parladı ve Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer oldu.
Vedat Muriqi
Kosovalı santrfor, Fenerbahçe'de forma giydi, hava toplarında etkili ve bitirici özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mallorca için kilit bir oyuncu.
Darwin Nunez
Uruguaylı santrfor, Liverpool'da Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Al-Hilal'e transfer oldu. Sert ve atletlik yapısıyla dikkat çekiyor.
Yoane Wissa
DR Kongolu forvet ve sol kanat oyuncusu, Brentford'dan Newcastle United'a transfer olsa da eski takımında yaptığı etkiyi yaratamadı.
Joshua Zirkzee
Hollandalı santrfor, Manchester United'da yeteri kadar şans bulamıyor. Genç futbolcunun, Bologna'da gösterdiği performans unutulmazdı.
Ademola Lookman
Nijeryalı hücum oyuncusu, Atalanta'da forma giyiyor ve takımın etkili isimlerinden birisi.
Mathys Tel
2005 doğumlu Fransız forvet, Bayern Münih'ten Tottenham Hotspur'a transfer olan yetenekli ve çok yönlü genç yıldızlardan biri.