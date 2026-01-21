Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim?

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim?

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de forvet hattına da takviye bekleniyor. İşte Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki isimler...

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 1

Ayrılık Bekleniyor

Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, forvet bölgesine transfer yapacak.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 2

Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Fransız forvet, fiziksel özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kış transferde döneminde dev takımların radarına girdi.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 3

Memphis Depay

Hollanda Milli Takımı'nda rekorlara koştu. Corinthians'a transfer oldu ve Brezilya'ya da damga vurdu. 31 yaşindaki futbolcu, Fenerbahçe'nin gündeminde.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 4

Christopher Nkunku

Süper Lig ekiplerinin gündeminde olan bir isim. 28 yaşında ve Milan forması giyiyor. Fransız golcü, Chelsea ve Leipzig formaları giydi.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 5

Tolu Arokodare

Nijeryalı genç santrfor, Genk'te parladı ve Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer oldu.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 6

Vedat Muriqi

Kosovalı santrfor, Fenerbahçe'de forma giydi, hava toplarında etkili ve bitirici özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mallorca için kilit bir oyuncu.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 7

Darwin Nunez

Uruguaylı santrfor, Liverpool'da Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Al-Hilal'e transfer oldu. Sert ve atletlik yapısıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 8

Yoane Wissa

DR Kongolu forvet ve sol kanat oyuncusu, Brentford'dan Newcastle United'a transfer olsa da eski takımında yaptığı etkiyi yaratamadı.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 9

Joshua Zirkzee

Hollandalı santrfor, Manchester United'da yeteri kadar şans bulamıyor. Genç futbolcunun, Bologna'da gösterdiği performans unutulmazdı.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 10

Ademola Lookman

Nijeryalı hücum oyuncusu, Atalanta'da forma giyiyor ve takımın etkili isimlerinden birisi.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Gündemdeki isimler kim? - Resim: 11

Mathys Tel

2005 doğumlu Fransız forvet, Bayern Münih'ten Tottenham Hotspur'a transfer olan yetenekli ve çok yönlü genç yıldızlardan biri.

