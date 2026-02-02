İYİ Partili Avukat Mehmet Tolga Akalın, MHP’nin 2021’de yayınladığı ve dönem dönem gündeme getirdiği Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemezliğini şeklen değiştirerek tek bir madde altında toplamasından vazgeçtiğini, ancak bu maddenin Feti Yıldız tarafından yeniden gündeme getirildiğini açıkladı.

MHP’nin “Başlangıç Metni”ni yeniden yazdığı 100 maddelik bir Anayasa taslağı oluşturduğunu belirten Akalın, “MHP’nin, dokunulmaz kabul edilmiş ilk dört maddeye niçin şeklen dokunmak istediğini bilmiyorum" sözlerini sarf etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akalın sözlerinin tamamında şunları söyledi,

“MHP’nin 2021’de yayımladığı ve dönem dönem gündeme getirdiği, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemezliğini şeklen değiştirerek tek bir madde altında topladığı; ancak özellikle AYM kararlarıyla anayasaya dâhil kabul edilen “Başlangıç Metni”ni yeniden yazdığı 100 maddelik bir Anayasa taslağı var.

"İLK 4 MADDEYE DOKUNMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, 2024 yılı İYİ Parti olağanüstü kongresi döneminde ısrarla üzerinde durduğum bu konuyla ilgili olarak Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, 2021 yılındaki taslaktan ayrılarak ilk dört maddeye dokunmayacaklarını ifade etmişti. Hatta o tarihte Sözcü Gazetesi, manşetini “İlk 4 madde korunacak, halk oyuna sunulacak!” şeklinde atmıştı.

Aynı Yıldız, 3 Ocak 2026 tarihinde ise hazırladıkları Anayasa taslağı ile ilgili basına bilgi verirken, ilk dört maddenin özüne dokunulmadan tek madde altında toplandığını ifade ederek tekrar başa dönmüştür.

MHP’nin, dokunulmaz kabul edilmiş ilk dört maddeye niçin şeklen dokunmak istediğini bilmiyorum.

Ancak bana göre daha da önemlisi, MHP niçin şöyle bir girişi olan “Başlangıç Metni”ni değiştirmek ister?

“Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda;”

Ve MHP böyle güzel bir metin yerine niçin böyle bir kuru giriş cümlesi yazar?

“Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti.”