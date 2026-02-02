TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından ıspanakla hazırlanan tarifleri mercek altına aldı. Dijital gastronomi dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olarak kabul edilen platform, “Ispanakla Yapılan En İyi 96 Yemek” listesini güncelledi. Açıklanan sıralamada Türk mutfağı, Anadolu’nun eşsiz lezzetleriyle adeta listeyi kasıp kavurdu.
Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada?
TasteAtlas, “Dünyanın En İyi Ispanaklı Yemekleri” listesini açıkladı. Küresel mutfakların yarıştığı sıralamada Türk mutfağı, Anadolu’nun eşsiz ıspanaklı lezzetleriyle öne çıktı. Türkiye, tam dört yemekle listeye girerek büyük başarı yakaladı.
Harita tabanlı değerlendirme sistemiyle dünya mutfaklarını inceleyen TasteAtlas, farklı kültürlere ait ıspanaklı yemekleri puanladı. Liste; lezzet, geleneksellik ve popülerlik kriterleri dikkate alınarak hazırlandı. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Akdeniz mutfağına kadar birçok ülkenin özgün tarifleri sıralamada yer buldu.
1. Bolonez soslu lazanya - İTALYA
2. Saag Paneer - HİNDİSTAN
3. Zelnik - KUZEY MAKEDONYA
4. Erbazzone Reggiano - İTALYA
5. Fatayer - LÜBNAN
6. Ispanaklı yumurta - TÜRKİYE
7. Zeljanica - BOSNA HERSEK
8.Kol böreği - TÜRKİYE
9. Muthia – HİNDİSTAN
10. Spanakopita - YUNANİSTAN
İŞTE LİSTENİN GERİ KALAN TÜRK YEMEKLERİ
19. SIRADA: BOŞNAK BÖREĞİ
21. SIRADA: TEPSİ BÖREĞİ