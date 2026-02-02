Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Kültür Sanat Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada?

TasteAtlas, “Dünyanın En İyi Ispanaklı Yemekleri” listesini açıkladı. Küresel mutfakların yarıştığı sıralamada Türk mutfağı, Anadolu’nun eşsiz ıspanaklı lezzetleriyle öne çıktı. Türkiye, tam dört yemekle listeye girerek büyük başarı yakaladı.

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 1

TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından ıspanakla hazırlanan tarifleri mercek altına aldı. Dijital gastronomi dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olarak kabul edilen platform, “Ispanakla Yapılan En İyi 96 Yemek” listesini güncelledi. Açıklanan sıralamada Türk mutfağı, Anadolu’nun eşsiz lezzetleriyle adeta listeyi kasıp kavurdu.

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 2

Harita tabanlı değerlendirme sistemiyle dünya mutfaklarını inceleyen TasteAtlas, farklı kültürlere ait ıspanaklı yemekleri puanladı. Liste; lezzet, geleneksellik ve popülerlik kriterleri dikkate alınarak hazırlandı. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Akdeniz mutfağına kadar birçok ülkenin özgün tarifleri sıralamada yer buldu.

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 3

1. Bolonez soslu lazanya - İTALYA

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 4

2. Saag Paneer - HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 5

3. Zelnik - KUZEY MAKEDONYA

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 6

4. Erbazzone Reggiano - İTALYA

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 7

5. Fatayer - LÜBNAN

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 8

6. Ispanaklı yumurta - TÜRKİYE

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 9

7. Zeljanica - BOSNA HERSEK

8.Kol böreği - TÜRKİYE

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 10

9. Muthia – HİNDİSTAN

10. Spanakopita - YUNANİSTAN

Dünyanın en iyi Ispanak yemekleri açıklandı: Türk yemekleri listede kaçıncı sırada? - Resim: 11

İŞTE LİSTENİN GERİ KALAN TÜRK YEMEKLERİ

19. SIRADA: BOŞNAK BÖREĞİ

21. SIRADA: TEPSİ BÖREĞİ

