Meteoroloji'nin 18 Şubat tarihli hava durumu tahminine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, çoğu bölgede yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar’da ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın batısında ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden 40-75 km/saat hızla, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat uyarısı yapıldı.

SOĞUK, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ:

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

TOZ TAŞINIMI

Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde bozulma ve çamur yağışına yol açabileceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI

Batı bölgelerde yağışla birlikte sıcaklıklar azalacak olsa da, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.